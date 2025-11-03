PODCAST CANLI YAYIN
Adıyaman'da yalnız yaşayan kişi evde ölü bulundu

Adıyaman’da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Camisi yakınlarında ikamet eden 69 yaşındaki Osman Ekici, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Osman Ekici için olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince evde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelerek yaptığı incelemeler sonrasında Osman Ekici’nin cenazesi incelenmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ekici’nin kesin ölüm nedeninin yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

