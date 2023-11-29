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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:05 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:16

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LY 6620 plakalı Mercedes marka lüks otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Ç.A. hakimiyetindeki 34 ZR 4173 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile R.Y. ve H.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastanelere kaldırıldı. R.Y. ve H.D. isimli yolcuların ağır yaralandığı bildirildi.

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