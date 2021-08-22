Haberler Yaşam Videoları Kuyumcu dehşeti yaşadı! Yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı

Kuyumcu dehşeti yaşadı! Yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı

Kuyumcu dehşeti yaşadı! Yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı
22.08.2021 09:41
Ana Sayfa 01:38
Toroğlu'dan Özil sözleri!...
Ana Sayfa 00:39
Çağla Şıkel'inn cesur...
Ana Sayfa 06:30
Tarihi Kontoskalion Limanı...
Ana Sayfa 16:52
Şampiyon boksör Sürmeneli A...
Ana Sayfa 05:40
Yeni tahliye operasyonu! 357...
Ana Sayfa 00:24
Demet Özdemir sütyensiz...
Ana Sayfa 00:35
Gülşen Bubikoğlu doğal halini...
Ana Sayfa 00:58
Meme kanseri kanserini yenen...
Ana Sayfa 00:58
Yemek masasında tartıştığı...
Ana Sayfa 02:23
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı...
Ana Sayfa 00:31
4 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 00:19
Sibel Can’ın talihsiz anları!

Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir kuyumcu dehşeti yaşadı. Dükkana giren şahıs, elindeki taşla kuyumcunun yüzüne vurarak tezgahtaki altınları çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı.


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu mağazasına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevherler modellerine bakmak istediğini söyledi. Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA