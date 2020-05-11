Kuaföre gidecekler için 10 kural! Kuaför salonlarında koronavirüs ile ilgili nasıl önlemler alınacak?

11.05.2020 11:23

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından faliyete ara veren kuaförler 51 günlük aranın ardından yeniden kepenk açtı. Peki kuaför salonlarında koronavirüs ile ilgili nasıl önlemler alınacak? Maske kullanacak, salonlar cilt bakımı ve makyaj hizmeti vermeyecek. Erkek berberlerde ise tıraş bir süre için sadece makine ile yapılacak. İşte detaylar…

Alınan önlemler kapsamında açılan kuaför ve berberler iş başı yaptı.

HER MÜŞTERİNİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülüp bir forma kaydedilecek.

''HAVLU VE PEÇETE GİBİ ÜRÜNLER TEK KULLANIMLIK OLACAK''

Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek ve işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacak.

''HERKESİN KULLANDIĞI ÜRÜN AYRI OLACAK''

Başta ustalar olmak üzere dükkanda bulunan herkes maske takacak.

Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak.