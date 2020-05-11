Sivas Yıldızeli'de vaşak şaşkınlığı! Köy sakini vahşi vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı

11.05.2020 12:28

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde fark edilen Vaşak şaşkınlığa neden oldu. İlk kez vaşağı gören köy sakini Uğur Yıldız hemen cep telefonuna sarıldı. Nesli tükenmekte olan ve nadiren görülen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şaşkınlık yaşayan Yıldız, Vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırması ise dikkat çekti. Yıldız, vaşağın çektiği videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti. İşte o anlar...