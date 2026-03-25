Konya’daki evlat dehşeti Bursa’da son buldu: Babasını öldüren zanlı yakalandı!

Bayramın Üçüncü Günü Dehşet Yaşandı

Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binada, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü trajik bir olay meydana geldi. Eşiyle ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Akif T., babası Tahsin Tosun'un yanına yerleşti. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Mehmet Akif T., öz babasını boğarak öldürdü.

Bir Gün Boyunca Cesetle Bekledi

Olayın ardından bir gün boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde kalan zanlı, daha sonra kız kardeşini arayarak "Babamı öldürdüm" dedi ve kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Tahsin Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı adamın boğularak öldürüldüğü kesinleşti.

Otobüs Terminalinde Yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, zanlının Bursa'ya kaçtığı tespit edildi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla, cinayet şüphelisi Mehmet Akif T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.