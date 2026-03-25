Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akdemiray (38) yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Murat Akdemiray Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Devrilen motosikletin üzerinden yola savrulan talihsiz sürücü Akdemiray, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 38 yaşındaki Murat Akdemiray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcılık ve Jandarma İnceleme Başlattı

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akdemiray'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklet Kazasında Soruşturma Sürüyor

38 yaşında hayata gözlerini yuman Murat Akdemiray'ın yakınları acı haberle yasa boğulurken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine dair geniş çaplı bir inceleme başlattı. Motosikletin mekanik bir arıza mı yoksa yol şartları nedeniyle mi devrildiği araştırılıyor.