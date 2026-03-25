CANLI YAYIN
Geri
Samsun’da freni boşalan TIR dehşet saçtı: 4 aracı biçip geçti

Samsun’un İlkadım ilçesinde freni boşalan TIR, seyir halindeki 4 araca çarpıp refüjdeki elektrik direğini de devirerek durabildi. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Güzeldere Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ZB 092 Azerbaycan plakalı kablo yüklü TIR, seyir halindeyken freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve 2 otomobile çarptı. TIR, daha sonra refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulanan yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle