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Konya’da motosiklet yarışı facia ile bitti! Yarış yaparken çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı!
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Konya'da motosiklet yarışı facia ile bitti! Yarış yaparken çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 10:56

Konya Selçuklu’da yarış yapan motosikletler çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İşte detaylar ve görüntüler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yarış yaptığı iddia edilen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazanın Adresi: Beyşehir Çevre Yolu
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek hızla seyir halinde olan İbrahim Öztürk yönetimindeki 42 AUS 736 plakalı motosiklet ile F.B. idaresindeki 06 DVS 824 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Öztürk Kurtarılamadı
Hastaneye kaldırılan sürücülerden İbrahim Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatılırken, olayın motosiklet yarışı nedeniyle meydana gelip gelmediği araştırılıyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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