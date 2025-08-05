PODCAST CANLI YAYIN

Konya'da kavga kanlı bitti: 3 yaralı

Konya'da bir grup içerisinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Seyis Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir grupta bulunanlar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.K., M.B.A.'yı kalçasından bıçaklarken, iki kişi de bıçakla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Aksaray’da “yan baktın” kavgası: 6 kişi bir vatandaşı hastanelik etti
Aksaray’da “yan baktın” kavgası: 6 kişi bir vatandaşı hastanelik etti
İnegöl'de feci kaza: Araç tarlaya uçtu! 1 ölü 1 yaralı
İnegöl'de feci kaza: Araç tarlaya uçtu! 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle