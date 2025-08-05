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Antalya Kaş’ta zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! 7 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolu Gazi Kavşağı'nda meydana geldi. Serhat Yağmahan yönetimindeki 34 GY 6449 plakalı otomobil, önce Salih Uzun'un kullandığı 06 ETH 756 plakalı otomobille, ardından Fuat Akyüz idaresindeki 54 DS 660 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler Serhat Yağmahan, Salih Uzun ile araçlardaki yolcular Sibel Uzun, Mustafa Uzun, Mesude Çiğdemoğlu, Özge Çiğdemoğlu ve Yakup Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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