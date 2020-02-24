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Avcılar'da esrarengiz olay! Sürücü kursu sahibi iş yerinde ölü bulundu

Avcılar'da esrarengiz olay! Sürücü kursu sahibi iş yerinde ölü bulundu

24.02.2020 17:09

İstanbul Avcılar'da Ercan Ö. isimli kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ercan Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaşırken, soruşturma başlatıldı.


Avcılar'da bir kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü kursu sahibi Ercan Ö'nün (43) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Ercan Ö'nün silahla vurulduğu tespit edildi.

Ercan Ö'nün olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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