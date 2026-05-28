CANLI YAYIN
Geri
Mardin'de iki aile arasında silahlı taşlı ve sopalı ‘yol verme’ kavgası: 2 ölü 7 yaralı

Mardin'de iki aile arasında silahlı taşlı ve sopalı ‘yol verme’ kavgası: 2 ölü 7 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

CHP’de "38. Kurultay" itirafları: Gazeteciler şaibeleri anlatıyor!
CHP’de "38. Kurultay" itirafları: Gazeteciler şaibeleri anlatıyor!
Kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü Serhat Çulha öldü
Kazada otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü Serhat Çulha öldü
Adıyaman'da hastanede bıçaklı saldırı: 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı
Adıyaman'da hastanede bıçaklı saldırı: 2'si güvenlik görevlisi 3 yaralı
Sultanbeyli'de korkutan gecekondu yangını
Sultanbeyli'de korkutan gecekondu yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle