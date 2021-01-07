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Kontrolden çıktı şarampole uçtu! Paramparça olan kamyondan cansız bedenleri çıktı

Kontrolden çıktı şarampole uçtu! Paramparça olan kamyondan cansız bedenleri çıktı
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Sabah saatlerinde Sakarya Hendek ilçesi TEM Otoyolu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyon şarampole devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü. Kaza, saat 07.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek ilçesi Çakallık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Durmaz yönetimindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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