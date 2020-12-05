Haberler Video Yaşam Videoları Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yasağı ihlal edenler polis aracını görünce böyle kaçıştı
05.12.2020 12:30
Ana Sayfa 00:41
Sır gibi saklanıyordu! 12 yaş...
Ana Sayfa 00:17
Diyarbakır’da akılalmaz yöntem
Ana Sayfa 00:59
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ana Sayfa 00:19
Avrupa'da bir eşcinsel...
Ana Sayfa 01:49
"Türk SİHA'ları devletler için...
Ana Sayfa 03:52
PKK Elebaşı Karayılan'ın...
Ana Sayfa 01:32
Yıllar sonra göreve başlayan...
Ana Sayfa 01:13
İki ülkeden büyük talep!...
Ana Sayfa 21:15
Canan Kaftancıoğlu'na çok sert...
Ana Sayfa 00:35
Gram ve çeyrek altın fiyatları...
Ana Sayfa 13:21
4 Aralık Gelinim Mutfakta...
Ana Sayfa 02:27
Koronavirüste son durum

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.


İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürselpaşa Caddesi üzerinde bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı.


Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi. Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı.


Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi.


Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

Yaşam Videoları