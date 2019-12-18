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Kocaeli'de ilginç olay! Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı...

18.12.2019 19:13

Kocaeli'de Yusuf Özdemir isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" ifadelerini kullandı.


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