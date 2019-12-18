Kocaeli'de ilginç olay! Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı... 18.12.2019 19:13

Kocaeli'de Yusuf Özdemir isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" ifadelerini kullandı.