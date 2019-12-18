Kocaeli'de Yusuf Özdemir isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de ilginç olay! Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı...18.12.2019 19:13
- Kocaeli'de ilginç olay! Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı...
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