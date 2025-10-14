Kocaeli’de aile faciası: Baba yanlışlıkla kızını vurdu! Ardından intihar etti

AİLE İÇİNDE ÇIKAN TARTIŞMA FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız'a ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız büyük bir panik yaşadı. Yıldız, kısa bir süre sonra aynı silahı başına dayayarak tetiğe bastı.

BABA ÖLDÜ, KIZI AMELİYATA ALINDI

Silah seslerini duyan ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze'deki özel bir hastaneye; karnından vurulan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, kızı ameliyata alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.