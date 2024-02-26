Son dakika haberleri... İstanbul'da son 5 senedir her sabah bir ulaşım skandalı yaşanıyor. "Trafik sorununu çözeceğim" diye başa gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bırakın trafik sorununu çözmeyi var olan işler halini bile koruyamadı. Hemen hemen her gün işine veya okuluna gitmek isteyen vatandaş ya İETT kazasından ya da metro ve metrobüs arızasından yolda kaldı. Bu sabah da aynı sorun yaşandı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalanınca vatandaş Davutpaşa'da otobüs duraklarına akın etti. Durumun halini kayıtlara alan bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.