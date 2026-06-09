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Antalya’da çocuğunun gözü önünde 5 kadının saldırısına uğradı!

Antalya’da çocuğunun gözü önünde 5 kadının saldırısına uğradı!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde küçük yaştaki çocuğu ile birlikte bankta oturan kadın, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kadınlar araya aldıkları genç kadını tekme ve tokatlarla darp ederken içlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.

O anları kayda aldılar

Kimliği belirsiz 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, darp eden kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan A.M. acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araca binerek uzaklaştı. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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