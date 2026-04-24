Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını: Restorasyon tamamlandı kuyruklar meydana taştı

Sultanahmet'te Ziyaretçi Rekoru: Restorasyon Sonrası Turist Akını

İstanbul'un kalbi Sultanahmet Meydanı, yıllardır titizlikle sürdürülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla eski canlılığına kavuştu. Çalışmaların bitişiyle birlikte cami ve çevresindeki hareketlilik gözle görülür bir seviyeye ulaşırken, sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

Papa 14. Leo Ziyareti İlgiyi Katladı

Papa 14. Leo'nun tarihi ziyareti sonrası uluslararası kamuoyunun dikkatinin bölgeye odaklanması, camiye olan turist akınını daha da artırdı. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle cami girişinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Turistlerin, yoğun güvenlik önlemleri altında ve belirlenen kontrol noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü.

Drone Görüntüleri Yoğunluğu Gözler Önüne Serdi

Havadan drone ile kaydedilen görüntülerde, cami avlusundaki insan sirkülasyonu ve giriş noktalarında oluşan kalabalık net bir şekilde kaydedildi. Dünyanın dört bir yanından, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen turist gruplarının Osmanlı mimarisinin bu eşsiz eserini görmek için sıraya girdiği gözlemlendi. Cami çevresinde rehberli turların sayısında büyük bir artış yaşanırken, bölgedeki turizm hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de artarak sürmesi bekleniyor.