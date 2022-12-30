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Kırklareli’nde feci kaza da 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli’nde feci kaza da 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
30.12.2022 00:37 - Son Güncelleme: 30.12.2022 00:44

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Alınan bilgiye göre, Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki T.E.’nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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