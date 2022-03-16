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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 15 yıla kadar hapis talebi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 15 yıla kadar hapis talebi
16.03.2022 15:16

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FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, Fatih Gürsul'un ‘örgüt üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Gürsul ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, celse arasında Bylock'un lisans sahibi tanık Alpaslan Demir'in (David Keynes) avukatı aracılığıyla rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmaya katılamayacağını bildirdiğini belirtti.

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