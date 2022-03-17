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Araç bariyerlere girdi, sürücü camdan fırlayarak havada takla attı

Araç bariyerlere girdi, sürücü camdan fırlayarak havada takla attı
17.03.2022 09:08 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:08

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İstanbul Kadıköy D100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yüksek hız yaptığı iddia edilen araç sürücüsü bariyerlere girdi. Araç sürücü havada takla attı, ağır yaralandı. Saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada D100 kara yolunda Kadıköy istikametinden Ankara istikametine doğru giden 34 SIR 97 plakalı lüks araç, şoförü Saltık Buğrahan Demir iddiaya göre aşırı hız yaparak hareket halinde olduğu aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere giren araç camından fırlayarak havada takla attığı iddia edilen sürücü ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün kaza haberini alan aile yakınları olay yerine geldiklerinde duygularına hakim olamadı. Kaza sonucunda kullanılamaz hale gelen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis asayiş ekipleri kaza sonucu oluşan trafiği kontrol altına alıp olay yerindeki asayişi sağladı. Kazaya seyir halindeki trafikte şahit olan Ömer Elibol ‘Kadıköy yönünden bostancı yönüne ilerliyordum. Arkadan bayağı bir sellektör yapmaya başladı. Biz yol verdik, aradan 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Aracın içerisinden fırladı. En son havada gördük. Daha sonra olay yerine yanaştık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik’ dedi.

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