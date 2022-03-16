Emniyet kemeri takmayan sürücülere drone destekli denetim

Sarıyer'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Sarıyer'de trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone ile gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Emniyet kemeri takmayan sürücüler drone kamerasından tespit edilerek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 kişiye, emniyet kemeri takmamaktan 196 liradan toplam 588 TL para cezası kesildi. Sürücüler ise durumdan pişman olduklarını ve herkesin güvenliği için emniyet kemerinin takılması gerektiğini söyledi.