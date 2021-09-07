Kayseri'de tır, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı! 5'i ağır 19 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 38 F 4975 plakalı tır, Karacabey Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 PF 661 plakalı minibüs ile çarpıştı.

19 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, çeşitli hastanelere kaldırıldı.