İzmir'de kimlik soran polise bıçak çeken şahıs vuruldu

Son dakika haberine göre İzmir'de kimlik soran polislere bıçak çeken motosiklet sürücüsü, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafik polislerine kimliğini vermeyen motosiklet sürücüsü, tüm ikazlara rağmen ekiplere zorluk çıkarmasının ardından yaşanan arbede esnasında cebinden bıçak çıkarınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar ise olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Arap Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, uygulama yapan trafik polisleri, cadde üzerinde seyir halinde olan Ali S., idaresindeki 35 ALZ 622 plakalı motosikleti durdurdu. Ali S.'den kimliğini vermesini isteyen ekipler, kendilerine kimliğini vermeyen şüphelinin, motoru bırakıp yanındaki yolcu konumunda bulunan kadın ile birlikte yakınlardaki bir markete gitmesi üzerine arkalarından gittiler.

Yanında bulunan kadının marketten ayrılmasının ardından kendisinden kimlik isteyen iki polise kimliğini göstermeyen şüpheli ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu esnada cebinden bıçak çıkaran zanlı olaya müdahale etmek isteyen 2'inci polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.





HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şüpheli polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli polis nezaretinde ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yanında bulunan ve kimliği açıklanmayan kadının ise polisler tarafından ifadesine başvuruldu. Öte yandan, market içerisinde yaşanan anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.