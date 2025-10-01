PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı kavga meydana geldi. Çıkan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bulunan bir işletmede yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Y.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanında bulunan tabanca ile M.Y.'ye ateş etti. Merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Y. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı M.Y., Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

