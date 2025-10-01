Kayseri’de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı kavga meydana geldi. Çıkan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bulunan bir işletmede yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.Y. ile Y.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanında bulunan tabanca ile M.Y.'ye ateş etti. Merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Y. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı M.Y., Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.