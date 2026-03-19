Kastamonu'da bayram tatili yolunda feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Bayram Yolunda Şarampole Uçtular

İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere Kastamonu'nun Araç ilçesine doğru yola çıkan Yütük ailesi, Karabük sınırında kaza yaptı. Hasan Buğra Yütük (34) idaresindeki 34 EA 9253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araç Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Feci kazada otomobilin altında kalan 67 yaşındaki Dudu Yütük, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü ile birlikte yolculardan Kadriye Yütük (33), B.Y. (8) ve A.Y. (4) yaralandı. Araçta bulunan 69 yaşındaki Satılmış Yütük ise yaralı olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Dudu Yütük'ün cenazesi Araç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Acı haberi alarak kaza yerine gelen Yütük ailesinin yakınları fenalık geçirirken, jandarma ve sağlık ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.