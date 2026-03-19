Konya'da kafa kafaya çarpışma: Hafif ticari araçtaki baba oğul olay yerinde hayatını kaybetti

Konya'da karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araçta bulunan baba Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinden tüm görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, öğle saatlerinde Konya-İstanbul karayolu Bağrıkurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ladik Mahallesi istikametinden Konya yönüne seyreden Sergen D. yönetimindeki 42 DLT 94 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Sami Kutlu idaresindeki 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışma yaşandı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç hurdaya döndü.

Baba oğul olay yerinde hayatını kaybetti

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki cansız beden, incelemenin ardından morgue kaldırıldı.

4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya'nın kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ek bilgi verilmedi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza yerinden tüm görüntüler için sayfanın üstündeki videoyu izleyin.