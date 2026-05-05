Başakşehir’de "Beleş" yemek firarı: Hesabı ödemediler ayranı da alıp kaçtılar!

Hesabı Ödemeden Gittiler: "Kart Arabada" Diyerek Kayıplara Karıştılar

Çevre Sanayi Sitesi'ndeki bir restoranda geçtiğimiz gün öğle saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İş yerine gelen iki şahıs, sipariş ettikleri yemekleri yedikten sonra yaklaşık 900 TL tutan hesabı ödemeden kayıplara karıştı.

Siparişi Bitirip Ayranı Da Yanlarına Aldılar

İşletmeye gelen şahıslar, iki porsiyon kanat ve içecek siparişi verdi. Yemeklerini bitiren ve kendi aralarında şakalaştıkları görülen ikili, hesap geldiğinde "banka kartımız arabada" diyerek masadan kalktı. Restorandan çıkan şahısların, masada kalan açılmamış ayranı da yanlarına alarak hızla uzaklaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

"Peşlerinden Gittik Ama Yakalayamadık"

Olayın ardından açıklama yapan işletmeci Oğuz Kılıç, şahısları daha önceden de tanıdıklarını belirterek şunları söyledi: "Siparişlerini bizzat ben aldım. Hatta biri kanatların sulu olmasını özellikle rica etti. Gayet rahat tavırlarla yemeklerini yediler. Hesap ödeme vakti gelince kartın araçta olduğunu söyleyip çıktılar. Bir daha dönmeyince şüphelendik; motosikletle peşlerinden gitmeye çalıştık ancak izlerini kaybettirdik."

O Anlar Kamerada

Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların yemek yedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi kapıya yöneldikleri ve hızlı adımlarla sanayi sitesinin içinde gözden kayboldukları görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.