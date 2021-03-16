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Kaşardan lastik eldiven çıktı

Kaşardan lastik eldiven çıktı
16.03.2021 17:11
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Kaşardan lastik eldiven çıktı
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Kocaeli İzmit'te mide bulandıran olay! Marketten kaşar peyniri satın alan Ayşe Emer isimli kadın eve vardığında kestiği peynirin içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını ve videosunu çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu. İşte mide bulandıran lastik eldivenli kaşar videosu...


Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe Emer, içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu.

Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe Emer'e, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe Emer, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.

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