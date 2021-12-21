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Kartal’da döner kapıya sıkışan kediyi kurtarma operasyonu

Kartal’da döner kapıya sıkışan kediyi kurtarma operasyonu
21.12.2021 10:21

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Kartal’da bir binanın döner kapısına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin kediye “Ne oldu adam sana, ne oldu geldik ya ” demesi de yüzleri gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döner kapıdan geçmeye çalışan bir kedi, bir anda kapıya sıkıştı. Başının kapıya sıkıştığını ve kedinin acılar içinde kıvrandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Bir itfaiye erinin kediye “Ne oldu adam sana, ne oldu geldik ya ” demesi ise yüzleri gülümsetti. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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