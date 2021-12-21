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Amanos Dağları yağmur sonrası sis bulutları ile kaplandı

Amanos Dağları yağmur sonrası sis bulutları ile kaplandı
21.12.2021 10:08

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Osmaniye’de etkili olan yağmur sonrasında Amanos Dağları eteklerinde oluşan sis bulutları kartpostallık görüntüler oluştururken debisi artan yapay şelale ise görsel şölen sundu. Osmaniye kent merkezinde yaklaşık 3 gündür etkisini sürdüren yağmur gece saatlerinde etkisini kaybetti. Yağmur sonrası, merkeze bağlı Çona ve Issızca köylerinin üst kısmından geçen Amanos Dağları’nın eteklerini sis bulutu sardı. Yeşilin tonları arasında etkisini gösteren sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aralıksız devam eden yağışlardan Karaçay dereside nasibi aldı. Yoğun yağmur nedeniyle derenin debisi artarken dere üzerine yapay olarak inşa edilen şelale görsel şölen sundu. Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kent genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği hava sıcaklıklarının ise geceleri 1-2 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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