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Tokat'da et yüklü tır devrildi sürücü yaralandı

Tokat'da et yüklü tır devrildi sürücü yaralandı
21.12.2021 10:25

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Tokat'ta viraja hızla giren et yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında Tokat - Sivas Karayolu Kızıliniş mevkisinde yaşandı. Kahramanmaraş'tan Amasya'ya karkas et taşıyan Mehmet Yaman (31) yönetimindeki 33 AK 064 plakalı tır, Kızıliniş mevkisinde viraja hızlı girince yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı.

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