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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024, 11:49 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024, 11:49

Kars'ta itfaiye ekiplerinden karga kurtarma operasyonu

Kars Kazımbey Caddesi üzerinde bulunan eski garajlar civarındaki iş hanının çatısına ayağına dolanan iplerle takılı kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu özgürlüğüne kavuşturuldu. Çatıya sıkışan karganın sesini duyan vatandaşların 112 Acil servisine olayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı takıldığı yerden kurtardı. Diğer kargaların saldırısına uğrayan itfaiye eri zor anlar yaşasa da Kargayı üzerine dolanan iplerden kurtardıktan sonra tekrar serbest bıraktı.

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