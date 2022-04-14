RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu

Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu

Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu
14.04.2022 08:48 - Son Güncelleme: 14.04.2022 08:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:12
Yangında evi ve tüp bebek...
Yaşam 01:35
Konya’da vahşet!
Yaşam 02:37
Bakırköy'de servis aracı ağaca...
Yaşam 03:27
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna...
Yaşam 00:31
AKSUNGUR’dan ilk defa...
Yaşam 01:31
Asitli saldırının görüntüsü...
Yaşam 00:41
Turistleri hedef alan...
Yaşam 00:45
Zehir tacirleri uyuşturucuyu...
Yaşam 01:40
Gölcük Tabiat Parkı beyaz...
Yaşam 02:19
İşletme sahipleri iş başında...
Yaşam 01:33
Eşinin kaçırıldığını sandı...
Yaşam 02:17
Motosikletle seyir halindeki 2...

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, eşi Y.B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı. Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA