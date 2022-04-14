Karısını bıçakladıktan sonra kendisini ihbar edip teslim oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü bir şahıs, tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, eşi Y.B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gözü dönmüş koca, eline aldığı bir bıçağı, eşinin göğsüne sapladı. Eşini yaralayan şahıs, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.