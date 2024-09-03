SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 11:22 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 11:22

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası Salim Güran tutuklandı!
03.09.2024Salı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
02.09.2024Pazartesi
TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması! Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulundu
02.09.2024Pazartesi
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sarı kodlu uyarı! O saatlere dikkat
02.09.2024Pazartesi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli yağış hayatı felç etti
02.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika! Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! 00:25
Narin'in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme!
02.09.2024Pazartesi
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! Siber ekip devrede 04:42
Flaş gelişme! Siber ekip devrede
02.09.2024Pazartesi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 01:32
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı saldırıya uğradı!
02.09.2024Pazartesi
13 gün önce kaybolan Narin’in amcası tutuklandı 03:16
13 gün önce kaybolan Narin’in amcası tutuklandı
02.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA