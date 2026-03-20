Minibüste mucize doğum: İzmir’de yolculuk esnasında bebeğini dünyaya getirdi!

Minibüste Doğum Telaşı

İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde Buca-Bornova hattında ilerleyen bir minibüste sıra dışı bir olay yaşandı. Yolculardan hamile bir kadın, araç seyir halindeyken aniden doğum sancısı çekmeye başladı. Sancıların hızla artması üzerine, genç kadının doğumu çevredekilerin şaşkın bakışları arasında minibüs içerisinde gerçekleşti.

Göbek Bağı Araçta Kesildi

Doğum anında minibüste bulunan diğer yolcular, anneye destek olmak için seferber oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğin göbek bağı, araç içerisindeki imkanlarla kesildi. Olayın şokunu atlatan yolcular ve minibüs personeli, anne ile bebeği sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Şoför Güzergah Değiştirip Hastaneye Koştu

Durumu fark eden minibüs şoförü, büyük bir soğukkanlılık sergileyerek güzergahını hemen değiştirdi. Aracı en yakın hastaneye süren şoför, anne ve bebeği acil servisteki sağlık ekiplerine hızlıca ulaştırdı. Hastanede kontrol altına alınan anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.