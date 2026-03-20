Kırklareli’de yayaya yol veren sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Yaya Geçidinde Yol Vermek İsterken Zincirleme Kaza

Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için duran otomobile, arkadan gelen araç sürücüsünün takip mesafesini koruyamaması sonucu çarpmasıyla trafik karıştı.

5 Araç Birbirine Girdi

İlk çarpışmanın ardından arkadan gelen üç aracın daha duramayarak birbirine çarpmasıyla olay zincirleme kazaya dönüştü. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.