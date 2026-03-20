Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2'si ağır 7 yaralı

Bayram Yolunda Kafa Kafaya Çarpıştılar

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında saat 18.30 sıralarında şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Bayram tatili için yola çıkan Mehmet K. (56) idaresindeki 07 CDV 610 plakalı otomobil ile Mehmet Ü. (40) yönetimindeki 34 FR 9580 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Ü.'nün kullandığı otomobil takla atarak yol kenarındaki boş araziye uçtu.

Ters Dönan Araçtan Vatandaşlar Çıkardı

Kazayı gören diğer sürücüler hemen yardıma koşarak ters dönen araçta mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan ve aynı ailelerden olan toplam 7 kişi yaralandı.

2'si Ağır 7 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar Mehmet K., Songül K., Habibe Ç. ile diğer araçtaki Mehmet Ü., Hilal Ü., Beren D.Ü. (12) ve Aslan Ü. (9), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.