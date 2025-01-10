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Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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Karabük'te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 13:54

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden üçü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Fuhşa Teşvik Aracılık Yer Temini" ve "Zorlama" suçu ile ilgili olarak yapılan teknik çalışmaları sonucu il merkezinde operasyon düzenlendi.


İl merkezinde 3 hedef şahsa ve bu şahıslar ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 kişi olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, çok sayıda cinsel malzeme ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilerden 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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