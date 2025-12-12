PODCAST CANLI YAYIN
Karabük'te dehşet videosu: Defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar kamerada! - Video

Karabük'te dehşet videosu: Defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar kamerada! - Video

Karabük’ün Hürriyet Mahallesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın şiddeti görüntülere yansıdı.

Olay, 17 Eylül gecesi Karabük'ün Hürriyet Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybederken, Bahattin K. yaralandı. Olayın ardından Emre E. ve Oğuzhan Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E. ve Oğuzhan Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, 4 kişi arasındaki tartışmanın büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde Emre E.'nin önce Oğuzhan Ş.'yi, ardından İbrahim Ayvataş'ı defalarca bıçakladığı ve yere düşen Ayvataş'a tekme attığı anlar görülüyor.

Bunlar da Var

Mardin'de feci zincirleme kaza: 3 ölü 6 yaralı!
Mardin'de feci zincirleme kaza: 3 ölü 6 yaralı!
Hakkari'de yerli malı haftası zehirlenmesi: 40 öğrenci hastanelik oldu!
Hakkari'de yerli malı haftası zehirlenmesi: 40 öğrenci hastanelik oldu!
Kemalpaşa'da feci ölüm! Yaya geçidinde çöp kamyonunun ezdiği kadın vefat etti!
Kemalpaşa'da feci ölüm! Yaya geçidinde çöp kamyonunun ezdiği kadın vefat etti!
Adana’da barda taşkınlık: Solist öldürüldü! - Video
Adana’da barda taşkınlık: Solist öldürüldü! - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle