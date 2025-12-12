Olay, 17 Eylül gecesi Karabük'ün Hürriyet Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybederken, Bahattin K. yaralandı. Olayın ardından Emre E. ve Oğuzhan Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E. ve Oğuzhan Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, 4 kişi arasındaki tartışmanın büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde Emre E.'nin önce Oğuzhan Ş.'yi, ardından İbrahim Ayvataş'ı defalarca bıçakladığı ve yere düşen Ayvataş'a tekme attığı anlar görülüyor.