Kadıköy D-100’de makas terörü kamerada!

Kadıköy D-100 Karayolu’nda farları kapalı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir araca çarptı. Kazaya neden olan sürücü durmadan kaçarken o anlar araç içi kameraya yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, seyir halindeki bir araca çarptı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün farları kapalı şekilde hızla makas atarak ilerlediği otomobil, şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç beton bariyerlere çarparken, makas atan otomobil sürücüsü ise durmayarak kaçtı.

Kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobilin, seyir halindeki iki aracın arasından geçmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobile çarpıp hızla uzaklaştığı görülüyor

