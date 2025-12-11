PODCAST CANLI YAYIN
Adıyaman’da çifte cinayet: Eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

Adıyaman’da bir şahıs, eşini ve bacağını silahla vurup öldürdü. İki kişiyi öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde Ahmet Sarı isimli bir şahıs, evlerinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (35), ile bacanağı Muharrem Arslan'ı 50), yanında bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Eşini ve bacanağını öldüren şahıs daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. İki kişiyi öldüren ve olay yerinden kaçan Ahmet Sarı'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

