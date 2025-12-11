Giresun'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık yolu üzerinde gerçekleşen kazada, Kovanlık istikametine gitmekte olan Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı araç yol üzerinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip, kayarak dereye uçuyor. Kazanın ardından araçta bulunan Rayif Şimşek araç içerisinde sıkışarak, şoför Emin Yılmaz ise derede sürüklenerek hayatını kaybetmişti.