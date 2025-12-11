PODCAST CANLI YAYIN
Giresun'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü

Giresun’un Bulancak ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık yolu üzerinde gerçekleşen kazada, Kovanlık istikametine gitmekte olan Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı araç yol üzerinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedip, kayarak dereye uçuyor. Kazanın ardından araçta bulunan Rayif Şimşek araç içerisinde sıkışarak, şoför Emin Yılmaz ise derede sürüklenerek hayatını kaybetmişti.

