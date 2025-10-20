Kapıyı hırsız zorluyor sandı gerçek güvenlik kamerası ile ortaya çıktı

PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de kapısının sürekli zorlandığını fark eden vatandaş, evinin cephesine kapıyı gören güvenlik kamerası kurunca zorlayanın hırsız değil ayı olduğunu gördü.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Arif Acar isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy mevkiindeki evinin kapısının zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar evinin cephesine ve içerisine güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Kapının yeniden zorlandığını fark eden Acar bu kez kayıtları izlemeye başladı.

Kaydı izlediğinde kapıyı zorlayan kişinin bir hırsız değil, yiyecek arayan bir boz ayı olduğunu gördü. Kamerada izleyince kapıyı zorlayanın insan değil bir hayvan olduğunu fark edince çok şaşırdığını ifade eden Acar "Önce hırsız sandım, kamera görüntülerini izleyince karşıma ayı çıkınca hem güldüm hem de şaşırdım" dedi.

