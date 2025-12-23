PODCAST CANLI YAYIN
Bankadan para çeken kişiye silahlı gasp girişimi

Başakşehir’de 2 şüpheli, bankadan yüklü miktarda para çeken kişinin çantasını almak istedi. Çanta sahibinin silahıyla havaya ateş açması üzerine şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BANKA ÖNÜNDE SİLAHLI GASİP GİRİŞİMİ

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişinin önü, 2 şüpheli tarafından kesildi.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre şüpheliler, silah göstererek çantayı gasbetmek istedi. Direnişle karşılaşan şüphelilerden biri havaya ateş açtı. Bunun üzerine çanta sahibi de silahını çıkararak havaya 2 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucu olayda kullanılan silahla birlikte şüpheliler A.Ö. ve T.T. yakalanarak gözaltına alındı. İncelemede, F.P.'nin şüpheliler tarafından silah zoruyla yanlış beyanda bulunmaya zorlandığı belirlendi. F.P. serbest bırakılırken, A.Ö. ve T.T.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

