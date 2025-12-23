Babasıyla tartışıp intihar için çatıya çıkan vatandaşı ekipler vazgeçirdi

AİLEVİ TARTIŞMA SONRASI ÇATIYA ÇIKTI

Olay, Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki B.C., ailevi sorunlar nedeniyle babasıyla tartıştıktan sonra 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun süre gençle görüşerek ikna etmeye çalıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Yapılan ikna çalışmaları sonucu B.C., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı muayenesi yapılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.