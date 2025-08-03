Kalp krizi geçiren tır şoförü otomobile çarptı! 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolü kaybeden sürücünün kullandığı tır, önünde seyreden otomobile çarparak durabildi.

Kaza, Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. İdris Karakan (53) yönetimindeki 51 LC 261 plakalı Mercedes marka tır, aynı yönde ilerleyen Vedat Menteşe (53) idaresindeki 34 FMT 229 plakalı Fiat Linea otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjdeki ağaçlara sıkıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tır sürücüsünün kalp krizi geçirdiğini fark ederek kalp masajı uyguladı ve durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Karakan'a müdahale ederek Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Vedat Menteşe ise Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.