Kırıkkale'de fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. "Fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu bir kadının para karşılığı zorla çalıştırıldığı tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı, Nakit Paraya El Konuldu

Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhşa yer ve imkan sağladığı değerlendirilen M.T. isimli şahıs ile yabancı uyruklu kadın yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 33 bin 750 lira nakit paraya el konuldu. Operasyon anında ele geçirilen deliller kayıt altına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli M.T. hakkında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, kurtarılan yabancı uyruklu kadının durumuyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.